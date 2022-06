Roma, 5 giu. (Adnkronos) – Giuseppe Conte nel corso di alcune iniziative elettorali ha incontrato il presidente Ance Campania, Luigi della Gatta, che ha ringraziato il leader M5S per “l’impegno sul Superbonus”. Misura su cui Conte ha sottolineato come sia “in corso un incredibile attacco concentrico. Eravamo fanalino di coda dell’edilizia, ora siamo i primi in Europa. È una misura di crescita economica e sostenibilità ambientale”.