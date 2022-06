Calcio: Ucraina battuta dal Galles, non prenderà parte ai mondiali

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – All’Ucraina non è riuscita l’impresa di qualificarsi ai mondiali di calcio 2022. La nazionale di calcio è stata battuta dal Galles per 1-0 al Cardiff City Stadium nella partita decisiva per la qualificazione ai mondiali in Qatar. Come già accaduto nella precedente partita in Scozia, il pubblico gallese ha empatizzato con la tifoseria ucraina, mostrando numerosi striscioni e bandiere giallo-blu in segno di sostegno alla popolazione afflitta dalla guerra contro la Russia.

La squadra di Oleksandr Petrakov ha perso contro il team gallese a causa di un autogol di Andriy Yarmolenko al 34 minuto. Il Galles è diventato il 13° paese europeo a partecipare alla Coppa del Mondo, dove giocherà nella fase a gironi nel Quartetto B con le nazionali di Iran, Inghilterra e Stati Uniti.