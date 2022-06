Al Girotonno di Carloforte trionfa il Libano con lo chef Richard Abou Zaki

Roma, 5 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Il Libano trionfa al Girotonno, la grande kermesse internazionale che coinvolge gastronomi, chef di fama internazionale, giornalisti ed esperti della gastronomia mediterranea, che per quattro giorni, dal 2 al 5 giugno, ha trasformato Carloforte, nell’isola di San Pietro, in Sardegna, nella ‘Capitale del tonno di qualità’, ossia il ‘tonno da corsa’ che viene pescato nella tonnara dell’isola nei giorni del ‘Girotonno – Uomini, storie e sapori sulle rotte del tonno’, diciottesima edizione della manifestazione organizzata dal Comune di Carloforte in partnership con l’agenzia Feedback. Un’edizione che, dopo lo stop imposto dalla pandemia, è ripresa in presenza ed è stata premiata da un grande afflusso di pubblico per l’intera durata della manifestazione.

Lo chef Richard Abou Zaki, del ristorante ‘Retroscena’ di Porto San Giorgio (Fermo), è il vincitore assoluto della ‘Tuna Competition’, la gara tra chef di quattro paesi, Italia, Giappone, Colombia e Libano, fulcro dell’intera manifestazione che per quattro giorni ha animato l’isola di San Pietro. Sabato 5, nell’ultima giornata del ‘girone all’italiana’, i portacolori del Libano, con il piatto a base di tonno rosso di Carloforte, ha conquistato la vetta della classifica aggiudicandosi la vittoria grazie ai voti espressi dalla giuria tecnica e da quella popolare.

La classifica finale è stata poi completata dal secondo posto della Colombia, con José Narbona Rodriguez, executive chef di Mitù, ristorante colombiano nel cuore di Milano, dal terzo dell’Italia rappresentata dai sardi Davide Atzeni, chef e patron del Coxinendi, il ristorante davanti al castello di Sanluri, nel cuore del Medio Campidano, e Mauro Ladu, chef patron dell’osteria Abbamele a Mamoiada (Nu), e infine dal quarto posto del Giappone con Roberto Okabe, chef e patron del ristorante Finger’s a Milano, e dallo chef Shimpey Hirota.

A consegnare il premio ai vincitori, un piatto in ceramica di pregiata fattura, è stato il sindaco di Carloforte, Salvatore Puggioni. La giuria tecnica, presieduta dal giornalista Paolo Marchi, ideatore di ‘Identità golose’, il primo congresso italiano di cucina, ha voluto poi assegnare anche un Premio speciale al piatto della Colombia e allo chef José Narbona Rodriguez, “perché – ha dichiarato Paolo Marchi – abbiamo voluto premiare la capacità dello chef di essere fedele alle tradizioni e alla cultura della cucina di mare delle sue terre di origine, ancora nuove per noi italiani”.

A condurre tutti gli appuntamenti sul palco sono stati Federico Quaranta, conduttore Rai e voce della trasmissione radiofonica ‘Decanter’, e Valentina Caruso, giornalista di Sky Sport. Durante la rassegna, grande spazio hanno avuto i ‘Girotonno Live Cooking’ che hanno valorizzato tutte le ricette a base di tonno interpretate da chef italiani e internazionali del calibro di Hirohiko Shoda, personaggio televisivo e radiofonico e autore di libri e format tv, e chef come Cristina Bowerman, Gianfranco Pascucci e Francesco Stara, tutti con una stella Michelin. A rappresentare la Sardegna sono stati Luigi Pomata, dell’omonimo ristorante di Cagliari, maestro della cucina del tonno, Roberto Serra, del ristorante Su Carduleo di Abbasanta (Or), e Secondo Borghero, del ristorante ‘Tonno di Corsa’ di Carloforte.

Grande lavoro e partecipazione per la riuscita dell’evento gastronomico internazionale hanno assicurato i ragazzi dell’Istituto alberghiero ‘G. Ferraris’ di Iglesias che, guidati dai professori Vincenzo Romano e Pasquale Franzese, hanno servito per quattro intense giornate centinaia di piatti alla giuria tecnica e popolare.

I vini proposti durante il Tuna Competition e il Girotonno Live cooking sono stati servizi dall’Ais-Associazione italiana sommelier, sezione Sardegna, rappresentata da Tiziana Cossu e Roberto Pisano.

La diciottesima edizione del Girotonno ha visto anche la riapertura dell’Expo village, il villaggio espositivo che ha offerto ai visitatori la possibilità di fare shopping, ogni giorno fino a mezzanotte, tra le specialità agroalimentari locali e i prodotti dell’artigianato sardo, e del Tuna village, il villaggio gastronomico della manifestazione, dove il tonno è stato assoluto protagonista delle degustazioni sulla banchina Mamma Mahon.

Ma il Girotonno è stato anche l’occasione per andare alla scoperta di Carloforte e della sua storia e degli angoli più suggestivi dell’isola di San Pietro grazie alla variegata offerta di trekking e di escursioni e immersioni per tutti i gusti. La sera, poi, al calar del sole, non è mancato lo spazio per balli e musica gratuiti sul palco allestito nel Corso Battellieri per il ‘Girotonno Live Show’, dove si sono alternati le band in gara per la finale di Arezzo Wave Band Sardegna 2022, il dj Paolo Noise dello Zoo di 105, il dj Osso di ‘Tutti nudi!’ su Rai Radio2, e del dj Simo.