Ucraina: Malpezzi, ‘tradisce italiani chi depotenzia azione governo’

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Tradisce gli italiani, e lo sforzo che sta facendo il nostro Paese per la pace, chi depotenzia l’azione del governo con una opaca diplomazia parallela, affidata a personaggi discutibili. La propaganda di una campagna elettorale, evidentemente difficile per la Lega, non dovrebbe mai far perdere di vista la responsabilità che dovrebbe guidare l’azione politica di ogni partito, soprattutto di quelli che sostengono il governo Draghi”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi replica alla Lega.