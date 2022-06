Ucraina: intelligence Gb, ‘successi russi Donbass grazie a combinazione raid aerei e artiglieria’

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – L’intelligence britannica considera una combinazione di attacchi aerei e di artiglieria un fattore chiave nel recente successo tattico della Russia nell’Ucraina orientale. Lo afferma su Twitter il ministero della Difesa britannico, precisando che l’attività aerea russa rimane elevata sul Donbass, con aerei russi che colpiscono per mezzo di munizioni guidate e incontrollate.

“L’incapacità della Russia di sopprimere o distruggere i sistemi strategici di difesa aerea dell’Ucraina nei primi giorni del conflitto ha limitato la sua capacità di fornire supporto aereo tattico per le manovre di terra, il che ha contribuito al fallimento dei progressi su Kiev”, ha aggiunto il ministero della Difesa britannico. Secondo l’intelligence britannica, gli attacchi non hanno avuto un impatto significativo sul conflitto ed è probabile che le scorte russe di missili guidati ad alta precisione siano significativamente esaurite.

“Con lo spostamento dell’attenzione operativa sul Donbas, la Russia è stata in grado di aumentare l’uso di aerei tattici per supportare la sua avanzata, combinando attacchi aerei e massicci colpi di artiglieria. Il loro uso è stato un fattore chiave del recente successo nella regione”.