Ucraina: Candiani, ‘Letta con sue polemiche fa danno all’Italia’

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “A quanto pare l’unico argomento che Letta ha fisso nei suoi comizi è la polemica con Matteo Salvini, “reo” di volere la pace in Ucraina. Per Letta gli effetti devastanti della guerra tra Russia e Ucraina e il costo che sta piegando l’economia italiana è evidentemente argomento secondario. Impegnare ogni sforzo per fare cessare il fuoco in Ucraina, dovrebbe essere tema condiviso, non di polemica. Letta, con ogni evidenza, continua a sollevare polemiche e provocazioni, pensando solo al proprio tornaconto e a quello del PD, non certo al bene del governo e dell’Italia”. Così il senatore della Lega Stefano Candiani.