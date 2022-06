Ucraina: 3 persone uccise da mina in spiaggia Kherson

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – Tre persone sono rimaste uccise dall’esplosione di una mina nella spiaggia di Lazurnoye, nella regione di Kherson. Lo ha riferito l’ufficio della procura regionale, che ha aggiunto che “è in corso un’indagine preliminare sulla violazione delle leggi e dei costumi di guerra, combinata con l’omicidio premeditato”.

Secondo l’indagine, i militari delle forze armate della Federazione Russa, in violazione dei requisiti della Convenzione di Ginevra per la protezione della popolazione civile, hanno piazzato mine lungo la costa del Mar Nero nel villaggio di Lazurnoye.