Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Aiutare i giovani ad uscire di casa prima dei 30anni, media attuale italiana, tra le più alte in Ue. Arrivare alla media europea dei 25anni. È questo l’obbiettivo concreto che ci poniamo per la prossima legislatura. A #LAquila per Stefania #PezzopaneSindaca”. Così Enrico Letta su twitter.