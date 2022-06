Avviso criticità per ondata calore ‘anomalo’ con valori termici superiori di 5-7 gradi rispetto le medie stagionali da parte della Protezione Civile della Campania con un’allerta per questo fine settimana e lunedì. Previste condizioni di criticità per rischio da ondata di calore in quasi tutto il territorio regionale campano con un alto tasso di umidità e scarsa ventilazione.

