Meteo: in Lombardia weekend con tempo instabile

Milano, 3 giu.(Adnkronos) – Si prospetta un weekend di tempo instabile sulla Lombardia. Correnti umide da sudovest determinano per venerdì un aumento dell’instabilità, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale diffuse su Alpi e Prealpi; nelle aree di pianura il fenomeno risulterà più marginale, ma non sono comunque da escludere fenomeni precipitativi, sebbene più isolati ed occasionali.

Sabato parentesi di maggiore stabilità, con prevalenza di cielo poco nuvoloso e temperature in rialzo, mentre domenica è atteso il transito di un nuovo fronte perturbato associato ad un’area di bassa pressione sull’Europa occidentale, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su Alpi e Prealpi in possibile discesa verso la pianura, specie orientale.