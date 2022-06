Lavoro: Tajani, ‘aumentare stipendi con taglio cuneo fiscale non con nuove tasse’

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Leggo oggi un’intervista del leader della Cgil Landini che propone di aumentare un’altra volta le tasse, di fare prelievi: noi finchè siamo al Governo in Parlamento non passeranno nuove tasse. Non si aumentano gli stipendi dei lavoratori aumentando le tasse. Si aumentano gli stipendi dei lavoratori facendo l’esatto contrario: abbassando il cuneo fiscale, in modo particolare la parte contributiva, per permettere alle imprese di aiutare i lavoratori, altrimenti si rischia far fallire le imprese e non ci sarà l’aumento di stipendio, ma ci sarà la cassa integrazione”. Lo ha affermato durante una conferenza stampa Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia.

“Se si devono aumentare gli stipendi dei lavoratori, non siamo assolutamente contrari, siamo contrari -ha aggiunto- al metodo che la sinistra vuole perseguire: tasse, patrimoniale e anche il prelievo una tantum fa acqua da tutte le parti, significherebbe aumentare lo stipendio una tantum ai lavoratori. Proposte scombiccherate, che non stanno nè in cielo nè in terra, che non servono ad aiutare nè i lavoratori nè l’economia del nostro Paese vanno respinte al mittente”.