Ucraina: Castaldo (M5S), ‘Di Maio mantiene impegni, credibilità Salvini sotto zero’

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Con le sue ridicole dichiarazioni Matteo Salvini getta discredito non solo verso il ministro degli Esteri della Repubblica italiana, ma anche verso l’intero Governo italiano di cui fa parte. Il ministro Di Maio è stato lodato dal collega ucraino Dmytro Kuleba che lo ha definito in una recente intervista ‘un politico capace che rispetta gli impegni’. La verità è che con questi attacchi Salvini vuole sollevare polveroni per coprire l’assordante fallimento della sua pseudo-missione a Mosca che è stata criticata, peraltro, persino dentro il suo partito”. Lo afferma Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e coordinatore del comitato Relazioni europee e internazionali del partito.

“Consigliamo a Salvini di tacere -aggiunge- e di pensare alla credibilità zero, anzi sotto zero, che ha lui all’estero, visti anche i suoi consolidati rapporti con Le Pen, AfD e Orban, il quale sta peraltro paralizzando l’azione esterna dell’Ue con i suoi ricatti. Al ministro Di Maio e a tutta la rete diplomatica del nostro Paese va invece la nostra solidarietà e ringraziamento per il costante e assiduo lavoro svolto”.