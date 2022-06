Il grazie di Renato Zero a Vaia e allo Spallanzani: “Orgoglio nazionale”

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – Nel giorno della Festa della Repubblica, il grazie di Renato Zero allo Spallanzani e al suo direttore Francesco Vaia. “L’opera dello Spallanzani di Roma – dice il cantante in un video pubblicato sulla pagina Facebook di Vaia – è visibile e documentata. Il professor Vaia ha magistralmente gestito la struttura nelle emergenze difficili di cui siamo a conoscenza. E oggi, 2 giugno, è anche grazie a questa eccellenza se la nostra bandiera sventola con rinnovato orgoglio e soddisfazione”.

“A due anni dalla visita del Presidente Mattarella allo Spallanzani. Due anni di lavoro intenso delle mie colleghe e dei miei colleghi dell’Istituto Sempre più orgoglioso di voi! Adesso un altro riconoscimento: Renato Zero, un grande della musica italiana, un Amico e sostenitore della Sanità Romana e Laziale, un nostro Amico sincero e disinteressato. Grazie Renato!”, scrive Vaia postando il video.