Confindustria Nautica presenza nuova piattaforma Jobsearch

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – JobSearch è il nuovo servizio di Confindustria Nautica per le aziende associate nato per rispondere all’esigenza di incrociare la domanda e l’offerta di lavoro nella filiera nautica, settore d’eccellenza del Made in Italy in tutti i suoi segmenti, dalla produzione di superyacht, alla piccola nautica, dall’accessoristica e componentistica fino ai servizi e alle attività turistiche ad esso legate. Un settore che necessita sempre più di manodopera specializzata e che oggi già impiega complessivamente 24.000 addetti diretti e oltre 180.000 nell’intera filiera (Fonte: “La Nautica in Cifre”). JobSearch nasce con l’obiettivo di favorire l’incontro tra la domanda di specifiche professionalità di interesse degli operatori della filiera nautica e l’offerta di profili potenzialmente idonei per competenze professionali e abilità pratiche.

“Nell’ambito della mission di Confindustria Nautica di accrescere la competitività delle imprese del comparto nautico, JobSearch intende svolgere un ruolo attivo e sostenibile per favorire l’incontro fra domanda e offerta, elemento strategico per ogni azienda in questo periodo di fortissima domanda di mercato” – dichiara il Presidente Saverio Cecchi. “L’obiettivo è quello di fornire uno strumento ad alto valore aggiunto, allo scopo di migliorare da un lato la visibilità delle aziende che offrono lavoro e dall’altro le potenzialità di inserimento professionale per i profili interessati ad avvicinarsi al settore nautico”.

La mission di JobSearch è duplice: da un lato aiutare le imprese a reperire le risorse umane necessarie per lo svolgimento e lo sviluppo delle proprie attività, dall’altro aiutare le persone e i giovani che si affacciano al mondo del lavoro a trovare un impiego qualificato in un mercato in forte dinamica di cambiamento. La piattaforma, realizzata da Confindustria Nautica in collaborazione con Cinco&Partners e Fuoricentro Studio, è raggiungibile all’indirizzo JobSearch – Confindustria Nautica, oppure direttamente dal sito di Confindustria Nautica attraverso la relativa voce di menu.