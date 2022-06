Pnrr: Zampa (Pd), ‘ottima notizia ok a 8 mld, costruire la sanità del futuro’

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “E’ un’ottima notizia quella del via libera ai contratti di sviluppo dei progetti contenuti nella Missione Salute del Pnrr, che distribuiranno 8 miliardi alle Regioni e alle province autonome”. Così Sandra Zampa, responsabile Salute nella Segreteria del Pd.

“I contratti sono stati inoltre licenziati con un mese di anticipo sui tempi concessi, il che fa sempre ben sperare circa l’impegno profuso a livello istituzionale, ma soprattutto è un’ottima notizia il fatto che ora potranno decollare i circa 6000 progetti pensati per costruire il Servizio sanitario nazionale del futuro”.

“Si tratta di 1.350 case di comunità, aperte fino a 24 ore al giorno e 400 ospedali di comunità. Il Pd si sta impegnando ovunque perché il nuovo profilo impresso al sistema funzioni al meglio ovunque e perché nelle case di comunità i cittadini ritrovino la vicinanza indispensabile alla presa in carico dei loro bisogni di salute e alla cura della loro persona. Su questa strada continueremo”.