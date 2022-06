Auto: a maggio immatricolazioni ancora giù, -15,1%

Roma, 1 giu. – (Adnkronos) – Rallenta ma non si ferma il crollo del mercato automobilistico che a maggio, secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture, ha registrato 121.299 immatricolazioni, con un calo del 15,1% annuo (erano state 142.932 nello stesso mese del 2021). Nonostante la diminuzione a doppia cifra si tratta del calo più modesto da inizio anno dopo quattro mesi di perdite comprese tra -19,6% e -33%. Con il risultato di maggio comunque il dato dei primi cinque mesi rimane pesante, con sole 556.974 auto immatricolate e un tracollo del mercato del 24,3%, pari a oltre 178.000 vetture in meno rispetto allo stesso periodo 2021 (quando furono immatricolate 735.420 unità).

I trasferimenti di proprietà sono stati 403.870 a fronte di 292.258 passaggi registrati a maggio 2021, con un aumento del 38,19%.

Il volume globale delle vendite mensili, pari a 525.169, ha interessato per il 23,10% vetture nuove e per il 76,90% vetture usate.