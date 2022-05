Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) – Il summit straordinario del Consiglio europeo “è stato un po’ lungo ma con risultati che ci vede abbastanza soddisfatti. Si è parlato di Ucraina, il Consiglio Ue ha riaffermato l’unità d’azione dell’intera alleanza, abbiamo ribadito come la Russia non debba poter vincere la guerra e come l’Ucraina sceglierà la pace che vuole, anche perché forzata non sarebbe sostenibile, posto sia possibile”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles.