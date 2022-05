Ucraina: Draghi, ‘Salvini? governo allineato con Nato, G7 e partner Ue’

Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) – “Il governo, quando si è formato, si è fermamente collocato nell’Unione europea e nel rapporto storico transatlantico. In questo binario si è sempre mosso e continua a muoversi. Io sono stato chiarissimo su questo. Il governo è allineato coi partner del G7 e dell’Ue e intende proseguire su questa strada. Non si fa spostare da queste cose, nella mia audizione al Copasir ho solo raccomandato -non voglio entrare nei rapporti che i membri della maggioranza possono avere- ma che è importane siano trasparenti. Questo è quanto”. Così il premier Mario Draghi, rispondendo a una domanda sul possibile viaggio a Mosca di Matteo Salvini.