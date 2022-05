Calcio: Mancini, ‘Se i club fanno o non fanno giocare i giovani non posso deciderlo io’

Londra, 31 mag. (Adnkronos) – “Stiamo cercando di lavorare per il futuro, per migliorare. Se i club fanno o non fanno giocare i giovani non posso deciderlo io. Noi cercheremo di avere più conoscenza dei giovani e vogliamo fare le cose per bene, ma non possiamo certo pregare nessuno se non lo vogliono fare. Siamo riusciti a vincere comunque un Europeo, nonostante mille difficoltà”. Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini alla vigilia della sfida con l’Argentina di Leo Messi per la ‘Finalissima 2022’. “Io intanto devo continuare a scegliere i giocatori sempre con un criterio logico, poi servirà coraggio perché sarà un gruppo più giovane che andrà supportato in modo diverso. Anche questa sarà una cosa bella da fare. Se il ranking ci dà una motivazione in più? Non cambieremo tutta la squadra, ma nelle quattro partite 1-2-3-4 giovani li metteremo. Poi è chiaro che non andremo a giocare per perdere, andremo lì per vincere”.