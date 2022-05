Balneari: Meloni, ‘Stato ha tradito fiducia di chi ha investito’

Parma, 31 mag. (Adnkronos) – “L’unica cosa che stiamo facendo sul mare è svendere le aziende balneari. Trentamila imprese italiane hanno avuto una concessione dello Stato, si sono fidate di quello che diceva lo Stato, hanno investito su quella concessione sulla base delle regole che lo Stato aveva stabilito e dopo che hanno investito è arrivato lo Stato e ha detto domani mando tutto all’asta, perchè me lo chiede l’Europa, l’Europa chiedesse mai una cosa intelligente”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, durante un comizio a Parma.

“Questi Soloni che ci troviamo sui grandi quotidiani -ha aggiunto la leader di Fdi- sui veri privilegiati di questa Nazione non hanno mai detto una parola però dicono che i canoni di concessione sono bassi, e perchè non li ha alzati lo Stato italiano? Era lo Stato che stabiliva i canoni, prendi i canoni e li alzi, ma non puoi dire a qualcuno che si è fidato di te, guarda domani prendo e mando tutto all’asta e faccio vincere le aste alle multinazionali straniere, perchè questo accadrà”.

“La battaglia che sta facendo Fratelli d’Italia, come sempre, è per difendere -ha ribadito Meloni- un pezzo di italianità e di economia italiana e di prossimità contro lo strapotere delle grandi concentrazioni economiche, tanto care a Bruxelles e temo anche al Governo Draghi”.