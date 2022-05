Ucraina: Denisova, ‘maggiore produttore sale del Paese costretto a chiudere per bombe ‘

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – L’attacco russo , con continui bombardamenti e attacchi missilistici sulle miniere e i materiali dell’Artemsil State Enterprise, costringe a chiudere il più grande produttore di sale ucraino. Lo comunica la Commissaria per i diritti umani, Lyudmilla Denisova, sulla sua pagina telegram.

Inoltre i missili russi hanno danneggiato dozzine di centrali solari ed eoliche nella regione Kherson, causando la chiusura di diverse società di energia verde, tra cui Sivashenergoprom, che possiede il più grande parco eolico della regione con una capacità di oltre 250 megawatt, prosegue la commissaria.

Dall’inizio della invasione militare su vasta scala della Federazione russa nella regione Luhansk, più di 3mila imprese hanno smesso di funzionare. Il danno ammonta a circa 3mld di Uah. Il bombardamento di strutture civili è un crimine di guerra ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, conclude Denisova. La compagnia di stato Artemsil è la più grande società per l’estrazione di sale e sale da tavola dell’Europa centrale e dell’est. Fondata nel 1881, la compagnia si trova a Soledar, nella regione Donetsk. Nel 2020 ha prodotto 1milione 800mila tonnellate di sale, che ha venduto in 15 paesi.