Montecarlo, 29 mag. -(Adnkronos) – Incidente per Mick Schumacher nel corso del 27° giro del Gp di Monaco. Il pilota tedesco della Haas è andato a muro distruggendo la vettura che si è divisa in due ma per fortuna il pilota è illeso. “Tutto ok”, ha detto il figlio del leggendario Michael al team via radio. La safety car è entrata in pista.