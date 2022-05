Calcio: agente Koulibaly, ‘nessuna trattativa con altri club, aspettiamo di incontrare il Napoli’

Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – “Le quotidiane notizie che riguardano Kalidou Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di Koulibaly e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per definire la soluzione migliore per il calciatore e per il club”. Così l’agente del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, Fali Ramadani, al ‘Corriere dello Sport’ in merito al futuro del trentenne difensore senegalese il cui contratto con la società partenopea scade nel giugno 2023. ”