Basket: playoff Nba, stanotte gara-7 tra Miami e Boston, chi vince va alle Finals

Miami, 29 mag. – (Adnkronos) – I Golden State Warriors aspettano di conoscere quale sarà la squadra che affronterà la franchigia di San Francisco a partire dal prossimo 2 giugno nelle Nba Finals: Miami o Boston? A decretarlo ci penserà una meravigliosa gara-7, in diretta questa notte a partire dalle 2.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Nba. Sarà la seconda volta che Boston e Miami si ritrovano faccia a faccia in una partita da dentro o fuori per entrambe – dopo quella del 2012 vinta sempre con coach Spoelstra in panchina contro i Celtics. Prima c’era LeBron James, questa volta invece toccherà a Jimmy Butler vestire i panni del protagonista e del trascinatore: il fattore campo premia gli Heat, ma in questa serie sia Miami che Boston hanno conquistato due vittorie a testa in trasferta.

La storia però non mente: le squadre impegnate lontano da casa hanno un record di 34-110, con una percentuale di vittorie del 23.6% in gara-7. “Qual è il livello di tensione in una partita del genere da zero a dieci? Direi 11, se fosse presente nella scala”, sottolinea Jayson Tatum. Sarà la quinta gara-7 in carriera per Tatum, autore di 24 punti di media in partite del genere da dentro o fuori: da record nel roster dei Celtics, nonostante la giovane età (e la tanta strada ancora da percorrere). Nel roster degli Heat invece ci sono due giocatori che in passato hanno già segnato 30+ punti in una partita: Kyle Lowry ne ha segnati 35 proprio contro Miami nel 2016, mentre Victor Oladipo ne ha messi 30 nel 2018 in una gara-7 persa contro i Cavaliers di uno scatenato LeBron James.

Quello che farà la differenza saranno le condizioni fisiche di Jimmy Butler e quanto resisteranno o meno le sue gambe dopo l’enorme sforzo di gara-6: riuscirà a giocare un’altra partita da Mvp? Miami troverà qualcuno in grado di dargli una mano? Mentre dall’altra parte Boston spera di tornare alle finali Nba dopo 12 anni, portando a definitiva consacrazione un gruppo che – in caso di ulteriore passo falso – si porterebbe dietro un forte senso di incompiuto dopo le tante occasioni perse.