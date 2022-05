Ucraina: Letta, ‘proteggere famiglie e imprese italiane da danni della guerra’

Roma, 28 mag (Adnkronos) – “La questione principale è avere una protezione rispetto ai danni che dalla situazione internazionale stanno arrivando a famiglie e imprese, danni in parte danni precedenti alla guerra che la guerra ha acuito per tutti”. Lo ha detto Enrico Letta a margine di un appuntamento elettorale a Verona.

“Noi labbiamo fortemente voluto l’intervento del governo, soprattutto le modalità con cui si sono stati trovati i soldi, non nuovo debito ma tassando gli extra profitti delle multinazionali e redistribuendoli a 30mln di italiani e alle Piccole e medie imprese, una scelta redistribuzione alla quale guardiamo con attenzione”, ha aggiunto il leader del Pd.