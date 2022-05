Ucraina: in Russia potranno restare nell’esercito fino ai 65 anni d’età

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – La Duma russa ha approvato in tre letture una legge che abolisce il limite di età per concludere il primo contratto di servizio militare in Russia. I militari potranno restare nell’esercito fino a 65 anni gli uomini e 60 le donne. La legge è stata firmata dal presidente russo Putin.

Il viceministro della Difesa della Federazione Russa ha chiarito che sarà comunque possibile concludere il primo contratto di servizio militare in Russia prima dei 50 anni. In precedenza, la legge prevedeva che il primo contratto di servizio militare potesse essere rivolto ai cittadini di età compresa tra 18 e 40 anni e cittadini stranieri di età compresa tra 18 e 30 anni.