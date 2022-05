Roma, 27 mag. (Adnkronos) – La vice premier ucraina Irina Vereshchuk ha incontrato il ministro per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo tedesca Svenja Schulze. Lo riporta la stessa Vereshchuk nel suo profilo Telegram. “Abbiamo parlato di finanziamento tedesco dei progetti volti a migliorare le condizioni abitative per gli sfollati interni”, ha detto la vice premier. “Sono grata alla Germania per l’aiuto in tempi così difficili”, ha aggiunto.