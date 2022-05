Rifiuti: Serracchiani, ‘termovalorizzatore strumento economia circolare’

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Il termovalorizzatore si è dimostrato un’importante risorsa per la città di Brescia partecipando tra l’altro in modo significativo al fabbisogno energetico attraverso una produzione che copre l’esigenza di 200mila famiglie e il recupero di calore che arriva a 60mila appartamenti”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera che oggi insieme alla vice presidente del gruppo Marina Berlinghieri ed al capogruppo alla Regione Lombardia Fabio Pizzul, hanno visitato la struttura bresciana.

“Agendo sul ciclo dei rifiuti dentro la logica dell’economia circolare questi impianti, realizzati secondo le norme che riducono al massimo i livelli di emissione, rappresentano uno strumento fondamentale per la pulizia delle città nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute pubblica oltre a permettere, con la produzione di energia, di limitare la dipendenza dalle fonti fossili e di consentire risparmi sensibili alle amministrazioni e ai cittadini”.