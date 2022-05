Lavoro: Gubitosa (M5S), ‘ripartiamo da sgravi e misure introdotte da governo Conte’

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Bisogna ripartire dai territori difendendo le misure introdotte in questi anni dal Governo Conte, penso alla riduzione del cuneo fiscale che consente ai dipendenti di ricevere più soldi in busta paga senza costi per le aziende e dagli sgravi contributivi che sono stati approvati per le imprese che assumono al Sud”. Lo ha detto il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa ospite della due giorni dal titolo “Il protagonismo del territorio. Lavoro, Diritti, Sviluppo” promossa dal sindacato Uil Irpinia-Sannio presso il Centro Fieristico Fiere della Campania di Ariano Irpino.

“Grazie alla presa di posizione del M5S – ha aggiunto – abbiamo evitato di far spendere agli italiani 14 miliardi in più in due anni di inutili spese militari, con l’obiettivo di destinare queste risorse a favore di cittadini e imprese. Non dimentichiamo che, per contenere il caro bollette, abbiamo tassato gli extraprofitti dei colossi energetici; adesso occorre un Energy Recovery Fund europeo che consenta ai Paesi dell’Unione Europea di tenere sotto controllo i costi e procedere ad acquisti e stoccaggi comuni”.