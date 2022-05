Partita ieri la terza edizione del ‘Forum delle aree interne’, iniziativa fortemente voluta e sostenuta dall’arcivescovo Felice Accrocca e partita nel maggio del 2019 con una lettera aperta “Mezzanotte del Mezzogiorno? Lettera agli amministratori”. Un’iniziativa cresciuta in un triennio difficile come non mai tra pandemia, crisi energetica e guerra di invasione in Ucraina, con un prontuario operativo in termini di proposte, confronto critico e impulso promozionale per amministratori, tecnici, operatori sociali e imprenditori, sulla strada complessa del rilancio in direzione di uno sviluppo sostenibile.

