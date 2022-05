“La situazione della fauna selvatica è fuori controllo e rappresenta un problema sociale serio in Campania come in tutto il Paese. Gli agricoltori stanno assistendo alla rovina dei loro raccolti da troppi anni, e non è più possibile più considerare la questione come emergenza straordinaria. In alcune aree del Paese sono stati addirittura abbattuti i suini sani a causa dei cinghiali che lo stato ha lasciato ammalare. La via istituzionale improntata sul dialogo indicata da Cia nazionale oggi ci ha dato ragione”, così il presidente di Cia Campania, Raffaele Amore.

