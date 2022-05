Ucraina: Draghi, ‘Putin? nessuna certezza che tentativo vada a buon termine’

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Del tentativo di sbloccare i depositi di grano che giacciono nei porti ucraini, oggi in una telefonata con Putin, “ne parlerò al Consiglio straordinario europeo, non è esattamente su questo” il summit “ma credo farò una breve informativa. Ma, attenzione, è un tentativo che potrebbe finire nel nulla ma che mi sento di fare, senza alcuna certezza che possa andare a buon termine, potrebbe finire nel nulla”. Lo puntualizza il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

“La gravità della situazione ci impone di rischiare e provare cose che possono anche non riuscire – rimarca – proverò dunque a telefonare a Zelensky e vedrò se c’è una corrispondente disponibilità. Credo che da parte di tutti ci sia la consapevolezza della posta in gioco, ovvero la vita di milioni e milioni di persone”.