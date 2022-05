Due eventi in città per ricordare Capaci. A trent’anni dall’attentato che spezzò la vita di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il 23 maggio del 1992 la devastante deflagrazione che vanificò la blindatura delle auto sulla quale viaggiava il magistrato con la moglie. Poi, il 19 luglio, l’altra strage in via D’Amelio. Ieri, a Benevento, le celebrazioni per tenere viva la memoria. Per omaggiare chi ancora oggi, con la stessa forza, resta esempio di come vada interpretata la legalità.

