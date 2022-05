Roma, 24 mag (Adnkronos) – “Tre milioni di ragazze e ragazzi non studiano e non lavorano. Investire sui giovani è un’opportunità per il Paese. Non servono sussidi ma incentivi per la formazione, per lavorare, fare impresa. Ne discutiamo all’iniziativa di Italia viva su giovani e lavoro”. Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia viva, commentando l’iniziativa di Iv ‘Né choosy né bamboccioni, ma protagonisti del proprio futuro’ in corso al Talent Garden di Roma.