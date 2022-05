Roma, 24 mag (Adnkronos) – “Stiamo lavorando a un accordo che tenga nella dovuta considerazione le specificità delle coste italiane e che non penalizzi le nostre imprese di settore. Vogliamo tutelare la tradizione e l’esperienza delle aziende balneari che in questi anni hanno costituito un valore aggiunto per l’offerta turistica, non senza sacrifici”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, ai microfoni del Tg2.