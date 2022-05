Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Ho ricevuto numerose chiamate da giornalisti che chiedono se il Ministro Gelmini verrà in Azione. Come ho detto dodici milioni di volte non ho mai parlato/incontrato la Gelmini fuori da eventi istituzionali. Personalmente credo che lei e gli altri Ministri rimarranno in Fi”. Così Carlo Calenda su twitter.