Immissione di tre risorse umane altamente qualificate in un’Unità Operativa di rilievo, quale quella di Neuropsichiatria Infantile, da parte dell’Asl di Benevento. Esito per la relativa procedura a tempo determinato, per tre collaboratori professionali assistenti sociali da inserire nel reparto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia