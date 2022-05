La sconfitta di Pisa e il confronto deciso dal miglior piazzamento dei nerazzurri in classifica spengono definitivamente le luci sulla stagione del Benevento. Un campionato segnato dagli umori altalenanti e dai risultati compromessi, tra speranze e rimpianti, che ha messo in mostra potenzialità e debolezze di una squadra crollata nei suoi momenti clou, sia in regular season che nei minuti più caldi della sua avventura ai play off.

