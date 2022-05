Le rimostranze dei sindacati hanno attenzionato il vertice politico amministrativo su rilievi giudicati coerenti al pubblico interesse rispetto la richiesta di confermare come sede dei messi comunali quella di via Santa Colomba piuttosto che il complesso ex Impregilo in via Del Pomerio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia