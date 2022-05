Un 81enne del capoluogo e una donna di 85 anni di Montesarchio non hanno superato la sindrome innescata dal Coronavirus e sono deceduti presso il nosocomio ‘San Pio’, in quel reparto Santa Teresa che in 48 ore ha visto tre caduti per la patologia ‘Covid-19’, con una sequenza di lutti tale da richiamare la fase maggiormente acuta della pandemia che invece è fortunatamente in recessione e che sta vedendo gli ultimi tragici colpi di coda.

