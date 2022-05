Centro: Toti, ‘nasce al Senato Italia al Centro, fermi su sostegno a Draghi’

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo detto a Draghi che abbiamo raggiunto i numeri per fare un gruppo anche al Senato, un gruppo di 10 e che contiamo possa crescere anche nelle prossime settimane, ovviamente mantenendo le posizioni del gruppo alla Camera che come sapete è un gruppo composito tra Italia il Centro, Coraggio Italia, insomma un gruppo federale”. Lo ha detto il leader di ‘Italia al Centro’ Giovanni Toti, lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro col premier Mario Draghi.

“Questa formazione centrista – ha aggiunto – continuerà ad appoggiare le politiche del governo soprattutto per quel che riguarda la collocazione atlantica e il rapporto tra federazione russa e Ucraina, senza nessuna delle incertezze che abbiamo visto scivolare in giro”.