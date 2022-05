Calcio: Conte, ‘entrare nella Hall of Fame motivo di orgoglio e soddisfazione’

Firenze, 23 mag. – (Adnkronos) – “Entrare nella Hall of Fame è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Sono molto dispiaciuto di non poter essere lì con voi, il fatto di aver giocato ieri e gli impegni col club mi impediscono di essere a Firenze. Saluto i giurati e i premiati, ci sono tante persone con cui ho trascorso momenti indimenticabili”. Così Antonio Conte in un videomessaggio di ringraziamento per il suo ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano. “Alla Hall of Fame ho donato la maglia azzurra di USA ‘94, bellissima avventura anche se finita col secondo posto ai rigori. Concludo facendo un grande in bocca al lupo alla Nazionale per la finalissima di Wembley e i prossimi impegni di Nations League”, aggiunge Conte.