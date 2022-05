Milano: Rozza a De Corato, ‘bisogna far vivere le piazze perché siano più sicure’

Milano, 22 mag. (Adnkronos) – “Guai se si smettesse di organizzare concerti in piazza del Duomo! Il problema della sicurezza si affronta anche rendendo la nostra città più vivibile e attrattiva, attraverso l’organizzazione di eventi sociali e culturali, lo dimostrano i numeri e i fatti degli ultimi anni”. A dichiararlo è la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza, ex assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, che risponde alle dichiarazioni odierne dell’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, secondo il quale non si dovrebbero più organizzare concerti in Duomo.

“Quando De Corato e Moratti governavano Milano, abbandonarono completamente la piazza del Duomo che diventò un luogo pericoloso e mal frequentato e ci vollero anni per riuscire a riguadagnarla – sottolinea Rozza – poi è arrivata la pandemia e la piazza si è spenta di nuovo. È fisiologico che ora, durante questa tanto attesa quanto travolgente ripresa, i primi appuntamenti risultino sovraffollati e di conseguenza più pericolosi, ma questo vuol dire che se ne dovrebbero organizzare molti di più, per assicurare un miglior deflusso di persone e una maggiore sicurezza”.