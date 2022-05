Calcio: Premier, City campione con il brivido, vince 3-2 in rimonta con l’Aston Villa

Manchester, 22 mag. (Adnkronos) – Il Manchester City ha vinto la Premier League, ma è stato un finale con il brivido. Alla squadra di Guardiola bastava vincere in casa contro l’Aston Villa per conservare il vantaggio di 1 punto sul Liverpool e conquistare il titolo, ma la gara si è complicata da subito con l’Aston Villa che si è portata avanti 2-0 con i gol di Cash e Coutinho. La rimonta del City è avvenuta in cinque minuti, nell’ultimo quarto d’ora di gara, dal 76′ al 81′, sono arrivate le reti di Gundogan al 76′ e all’81’ e quella di Rodri al 78′. Nell’altra gara, infatti, il Liverpool andato sotto 1-0 con il Wolverhampton aveva recuperato fino a vincere 3-1. Il City chiude così a quota 93 punti, con uno di vantaggio sul Liverpool (92).