Calcio: Oddo (ex Milan) ‘vittoria rossoneri strameritata, pure per Inter buon campionato’**

Milano, 22 mag. (Adnkronos) – Quella del Milan, stasera, è stata “una vittoria meritata, ha fatto un grandissimo campionato, come l’ha fatto l’inter. Solo che l’Inter ha trovato una squadra che ha avuto una leggera continuità in più”. Così Massimo Oddo, allenatore ed ex calciatore del Milan, raggiunto dall’Adnkronos. Una vittoria strameritata e, dice ancora, “costruita su basi solide, partite da un paio d’anni a questa parte. Sicuramente è una bella soddisfazione per la città di Milano”, aggiunge.