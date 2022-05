Un ultimo passo da fare per prendersi la finale. Il più importante, per andare avanti in questo percorso che mette in palio la terza promozione in appena quattro partecipazioni al campionato di Serie B. Per continuare questo lungo e affascinante viaggio, il Benevento deve evitare di perdere nel retour match di questo pomeriggio con il Pisa. Il risultato della gara d’andata ha messo gli uomini di Caserta in posizione di vantaggio, a tal punto che vincere o pareggiare per loro sarà esattamente la stessa cosa: entrambi i risultati, andranno bene per garantirsi il passaggio del turno.

