Elezioni: Renzi, ‘Iv in campo largo? Mi pare non ci stia nemmeno Pd’

Milano, 21 mag. (Adnkronos) – “Nel 2023 cosa faccio io non interessa, mi interessa cosa fa la politica. Penso che nessuno sappia cosa fare”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervistato alla scuola politica della Lega. “A destra avete tensioncelle”, ha spiegato, mentre a sinistra non è chiaro cosa accadrà. “Se stiamo nel campo largo con Conte e 5 stelle di oggi? Ho l’impressione che non ci stia nemmeno il Pd. Anche loro stanno capendo che Conte è inaffidabile, ci è voluto un po’ ma lo stanno capendo”.