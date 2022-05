Scelte di rilievo quelle assunte ieri dal Consiglio dell’Ente d’Ambito dell’Ato Rifiuti di Benevento su convocazione del vicepresidente Rossano Insogna: rivisto l’indirizzo per la programmazione territoriale del ciclo rifiuti, ‘sposando’ le scelte della Regione sia sul rilancio operativo dello Stir per la tritovagliatura rifiuti indifferenziati che per un biodigestore anaerobico nel complesso dello stesso impianto di Casalduni (scelta la seconda che in precedenza non era compresa nel piano d’ambito che puntava sulla realizzazione di un altro impianto nel territorio).

