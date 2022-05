Cinque giorni per liberarsi dal torpore e riaggrapparsi al proprio sogno. Tanto ci ha messo il Benevento per mandare in archivio gli stenti della fase finale della stagione regolare e presentarsi all’appuntamento degli spareggi con uno spirito rinnovato, raramente ammirato nel corso di questa annata parecchio tribolata. Sul piano della personalità, della determinazione, del carattere e del temperamento una Strega così probabilmente non si è mai vista.

