Fmi: economia italiana resiliente ma difficoltà da crisi Ucraina e inflazione

Roma, 19 mag. -(Adnkronos) – “Dopo l’impressionante ripresa dallo shock pandemico, l’economia italiana si trova ora ad affrontare i venti contrari della guerra in Ucraina e dell’aumento dell’inflazione” e “nonostante i segnali di resilienza, la crescita dovrebbe rallentare, con rischi al ribasso”. Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale nel rapporto periodico sul nostro paese osservando come “un aggiustamento basato sulla spesa potrebbe portare a un miglioramento significativo ma graduale del saldo di bilancio e del debito pubblico”.

Il Fondo segnala che “le banche hanno resistito bene alla crisi pandemica”, ma per loro serve ancora “un approccio cauto” per quanto riguarda il capitale. “La realizzazione degli investimenti e delle riforme del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza può sostenere la produttività e la crescita potenziale e accelerare la transizione verde”, si sottolinea nel documento.